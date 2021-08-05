Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da koleradan 30 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 30 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.
Zamfara Eyalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin 8 bölgesinde 2 bin 600 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Son ölümlerle birlikte ocaktan bu yana ülkede 500'e yakın kişi kolera salgınında yaşamını yitirdi.
Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.
Ülkede, sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
Etiketler: Nijerya
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