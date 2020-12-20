Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan 80 öğrenci kurtarıldı
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde dün kaçırılan 80 medrese öğrencisi bugün kurtarıldı.
Katsina eyaletine bağlı Dandume bölgesinde 80 medrese öğrencisi silahlı kişilerce kaçırıldı.
Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla öğrenciler kurtarıldı.
Daha önce Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde, terör örgütü Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi bir yatılı okula saldırı düzenlemiş, 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.
Öğrencilerin 344'ü de geçtiğimiz günlerde kurtarılmıştı.
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