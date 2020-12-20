Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı
Ülkede 25 Aralık-5 Ocak tarih aralığı için karantina önlemlerini artırma kararı alındı.
Karar uyarınca yılbaşı partileri dahil, halka açık etkinlikler yasaklandı.
Ülkede son 24 saatte görülen 652 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 146 bin 584’e yükseldi.
Virüsten ölenlerin sayısı ise 6 artarak 2 bin 186’ya çıktı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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