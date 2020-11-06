Nijerya İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıklar Koordinatörü Dr Chukwuma Anyaike, yaptığı açıklamada, NTD'nin 20 farklı hastalıktan oluştuğunu ve genelde tropikal ya da subtropikal bölgelerde yaygın olduğunu belirtti.

Bu hastalıkların kötü sanitasyon, su kaynaklarının eksikliği gibi sorunlardan kaynaklandığını anlatan Anyaike, "Bu hastalıklar, dünyanın en fakirlerini etkileme eğiliminde oldukları ve diğer hastalıklardan daha az ilgi gördükleri için ihmal edilmiş olarak deniliyor" sözlerini kullandı.

Anyaike, Nijerya'da yaklaşık 122 milyon kişinin bu hastalığın tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Ülkede hastalıklarla mücadele için yardım çağrısı yapan Anyaike, "Hastalıkları kontrol etmemiz, ortadan kaldırmamız ve temizlememiz gerekiyor" dedi.