Sosyal medya hesapları üzerinden organize olan ve gerekli izinler alınmadan gösteri yapmak istedikleri belirtilen yüzlerce kişi, Ljubljana'da meclis binasına yürümek istedi. Gruba müdahale etmek isteyen polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polisin TOMA'larla müdahale ettiği kalabalıkta birkaç kişinin yaralandığı belirtilirken, polis helikopterinin hazır bulunduğu başkent sokaklarının kısa bir süre sonra boşaldığı ifade edildi.

Başbakan Janez Jansa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, salgının olmadığı zamanlarda yapılan protestoların anayasal hak olduğunu ancak polise karşı fiziksel güç uygulanmasının suç olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ales Hojs da protesto sırasında arbedeye neden olanların suçlu olduğunu söyleyerek, hükümetin salgın tedbirlerine karşı kampanya yürüten bazı medya kuruluşlarını da eleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Belli saatlerde sokağa çıkmak yasak

"Salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklanırken, 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkanların kapatıldığı ülkede, toplu taşıma kapasitesi düşürüldü, açık alanlardaki toplanmalar 6 kişi ile sınırlandırıldı.

Slovenya'da vaka sayısı 41 bin 94'e yükselirken, can kaybı 471 olarak açıklandı.