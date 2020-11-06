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ABD, terör örgütü PKK'nın saldırısını kınadı
[Fotoğraf: Depo Photos]
ABD, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge güçlerine saldırısını kınadı.
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Cale Brown, "ABD, terör örgütü PKK'nın, Irak'taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine yaptığı saldırıyı esefle kınamaktadır" sözlerini kullandı.
ABD'nin Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve IKBY yönetimine terörün kökünü kurutmak için çabalarında desteğinin sürdüğünün altını çizen Brown, "Bu saldırılarda ölen ya da yaralanan kişilerin ailelerine taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.
Terör örgütü PKK mensupları çarşamba günü, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölmüş, 3 Peşmerge de yaralanmıştı.
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