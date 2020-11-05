ABD'nin California eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde 8 yıldır hizmet veren Cafe İstanbul isimli Türk restoranı Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradı.

Akşam 21:00 sularında restorana giren 7-8 kişilik bir grup restoranın içerisindeki masa ve sandalyeleri dağıttı.

Saldırı sırasında restoranın içerisinde bulunan F.T., ailesi ile beraber restoranın arka kapısından kaçtı.

"Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan F.T., “Maalesef gördüğünüz gibi Ermeni vatandaşlar tarafından saldırıya uğradık. Ailemle otururken 7-8 kişi birden restorana dalıp, dağıtmaya başladılar. Kendimizi korumaya çalıştık. Kaçmaya çalıştık. Arka taraftan mahalleye kaçalım derken 50 metre ileriye koşarken 15-20 kişilik bir grupla karşı karşıya geldik” dedi.

Polis, nefret suçu üzerinde duruyor

Olayın ardından restorana gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, saldıran grubunun kimliğinin resmi olarak belirlenmediğini ifade ederek restoranın bir süreden beri tehdit aldığını ve durumun ilgili makamlara iletilmiş olduğunu söyledi.

Polisin saldırıyı bir nefret suçu olarak araçtıracaklarını ifade eden Oğuz, bu olayların 1980’li yıllarda Los Angeles’ta Başkonsolosların ve diplomatların şehit edildiği olayları hatırlattığını ifade etti.

Türk toplumunun bölgede bulunan tüm yetkililer nezdinde olayı takip etmesini isteyen Oğuz, kendilerinin de başkonsolosluk olarak takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Ermenilerin saldırısına kınama

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills bölgesinde bir Türk'ün sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırmasını şiddetle kınadı.

Beverly Hills’de bir Türk Amerikalı’nın sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum.Federal ve yerel makamları ABD’nin asli unsurlarından olan Türk Amerika’lıların hukukunu korumaya ve suçluları cezalandırmaya çağırıyorum. pic.twitter.com/L54IOC6UyF — Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) November 5, 2020

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beverly Hills'te bir Türk Amerikalının sahibi olduğu işletmeye aşırılık yanlısı Ermeni grupların saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Federal ve yerel makamları, ABD'nin asli unsurlarından olan Türk Amerikalıların hukukunu korumaya ve suçluları cezalandırmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan toplumunun saldırıya uğrayan kardeşleri ile manevi dayanışma halinde olduğunun altını çizen Serdar Kılıç, "Irkçı nefret suçu niteliğindeki ve ABD'nin anayasal teminatı altındaki temel değerlerinin çiğnendiği bu hain saldırının faillerinin bulunarak, süratle cezalandırılmasını beklediklerini ifade ediyor" değerlendirmesinde bulundu.