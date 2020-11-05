COVID-19 önlemleri karşıtları, karantinanın ilk gününde Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes Gecesi kapsamında yapılan gösteri öncesi polisin meydanda önlem aldığı görüldü.

Önlemlere rağmen yerel saatle 18.00'de (TSİ 21.00) göstericiler toplanmaya başladı. Bazı göstericilerin Guy Fawkes maskesi taktığı eylemde sık sık "Özgürlük" sloganları atıldı.

9 gözaltı

Karantina kurallarını hatırlatan polis, göstericilerin dağılmasını istedi. Göstericilerin uyarıları dinlememesi üzerine polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 9 kişi gözaltına alındı.

Bu arada polisten yapılan açıklamada, ülkenin ulusal bir sağlık krizinin ortasında olduğu, eyleme müsade edilmeyeceği belirtilerek, göstericilerden evlerine gitmemeleri istendi.

Gösterinin yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, uyarıları dikkate almayanlara karşı güç kullanılacağı duyuruldu.

İkinci ulusal karantina kararı

"Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, kuaför salonları ve güzellik merkezi gibi işletmeler kapatıldı.

Kapatılan bar ve restoranların sadece paket servisi yapabileceği açıklandı.

Kurallara göre, mümkün olduğunca evden çalışılacak; insanlar yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle evlerinden çıkabilecek.

Farklı hane halkı üyeleri, kapalı mekanda bir araya gelemeyecek, açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek.

Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak, evliliklere de ancak çiftlerden birinin ölümcül hastalığı olması durumunda izin verilecek, düğün töreni 6 kişiyle sınırlandırılacak.

Marttaki ilk karantinanın aksine, okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek.