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Dünya
AA 24.05.2024 00:23

Nijerya'da film, skeç ve kliplerde sigara kullanılması yasaklandı

Nijerya hükümetinin film, skeç ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığı bildirildi.

Nijerya'da film, skeç ve kliplerde sigara kullanılması yasaklandı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, Enugu eyaletinde düzenlenen "Dumansız Nollywood" programına katıldı.

Husseini, burada yaptığı açıklamada, velileri, ülkedeki film endüstrisinde yaygınlaşan sigara kullanımına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Hükümetin ülkenin film endüstrisi olan Nollywood'daki filmler, skeçler ve kliplerde sigara kullanılmasını yasakladığını aktaran Husseini, ayrıca şiddet, suç ile toplum değerlerine uymayan eylemlerin yer almasının yasaklanacağını söyledi.

Husseini, "Sıfır, tamamen dumansız Nollywood'a nasıl ulaşabileceğimizi görmek için sektörle birlikte çalışacağız" ifadesini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, sigara içmek halk arasında ayıp olarak karşılanıyor.

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