Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da etnik çatışmalar: 15 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalarda çok sayıda ev de kundaklandı.
Gombe Eyaleti Valisi Inuwa Yahaya, eyaletin Balanga bölgesinde Lunguda ve Waja etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandığını açıkladı.
Yahaya, çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Yüzlerce kişi evlerini terk etti
Yahaya, çatışmalarda çok sayıda evin kundaklandığını, yüzlerce kişinin de korkudan evlerini terk ettiğini aktardı.
Eyalette devam eden çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Gombe eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.
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