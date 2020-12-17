Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı geliştirilen aşılardan Nijerya için en uygununu seçmek için bir komite kurulduğunu söyledi.

Ehanire, aşıların korunması için farklı sıcaklıklar gerektiğinden, mevcut aşılar arasından en uygununu seçmeleri gerektiğini, aşıların Ocak 2021'de alınacağını dile getirdi.

Nijerya'nın, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifine (GAVİ) aşı sipariş ettiğini aktaran Ehanire, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına da (COVAX) kayıtlı olduklarını belirtti.

Ehanire, daha önce hükümetin 20 milyon doz COVID-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 75 binden fazla COVID-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1200 kişi hayatını kaybetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, geçen ay yaptığı açıklamada, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söylemiş, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirmişti.