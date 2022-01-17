Nijerya'da çok sayıda terör örgütü Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi öldürüldü.
Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin Borno eyaletine bağlı Biu bölgesinde askeri birliklere saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti.
Nwachukwu, bu olaydan sonra askerlerin Boko Haram'a düzenlenen operasyonda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Operasyonda teröristlerin kampının bombalandığını aktaran Nwachukwu, örgüte ait silah, araç ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Boko Haram, Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Boko Haram, Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.
- 04:35
- 04:11
- 03:36
- 03:57
- 02:21