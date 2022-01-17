Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 58'e karşı 150 "evet" oyuyla kabul edildi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı.

Düzenlemenin gelecek günlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, muhalefet partilerinden 60 milletvekili, tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

Aşı kartı alabilmek için hatırlatma dozu şart

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanacak.

Tasarıya göre sahte aşı kartı yapanlara karşı verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin euroya yükseltildi.

Tasarı, 6 Ocak'ta Mecliste yapılan ilk oylamada ve 14 Ocak gecesi Senato'da onaylanmıştı.

Bu tasarıya ilişkin görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un COVID-19 aşısını yaptırmayanlarla ilgili açıklaması, Mecliste tartışmalara neden olmuştu.

"Aşısızların canını sıkmak istiyorum"

Macron, "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.