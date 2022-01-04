Fransa'da Ulusal Meclis'te COVID-19 aşı ruhsatına dair yasa tasarısı görüşmeleri dün başladı. Anacak milletvekillerinin çoğunluğu, yapılan oylamada tasarıya dair görüşmelerin gece yarısından sonra sürdürülmesine karşı çıktı.

Görüşmelerin genel oturumda tamamlanmaması nedeniyle tasarıyı parlamento, grup başkanları birlikte ele alacak, bu da tasarının yasalaşmasını geciktirecek.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, muhalefet milletvekillerinin Ulusal Meclis'te tasarıya dair görüşmeleri askıya alarak COVID-19 aşı ruhsatının yasalaşmasını geciktirmesini "usul darbesi" ve "sorumsuzluk" olarak yorumladı.

Milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor

Diğer yandan, söz konusu yasa tasarısı nedeniyle iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) mensubu bazı milletvekilleri ölüm tehdidi alıyor.

Stephanie Rist, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, elektronik posta üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı

"Totaliterlik" ile suçlandığı e-posta ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Rist, kararlarını kendi vicdanıyla verdiğini, tehditlere boyun eğmediğinin altını çizdi.

Bir başka LREM üyesinin de aracı ateşe verilmişti

Geçen hafta, LREM üyesi Pascal Bois’nın garajındaki aracı ateşe verilmiş, evinin duvarına aşı karşıtı ifadeler yazılmıştı.

Diğer yandan tasarı meclise gelmeden önce Sağlık Bakanı Olivier Veran, genel kurulun Ulusal Meclis’in kapanma saatinden sonra da yasa tasarısına dair görüşmeleri sürdürmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümet, tasarının çarşamba günü Senato'da ele alınıp 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını amaçlıyordu.