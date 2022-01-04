Rusya ve Ukrayna arasında iplerin gerildiği Donbas'taki gelişmeleri tüm dünya yakından takip ediyor.

TRT Haber ekibi, Donbas'ta Ukrayna askerlerinin kontrol noktasına kadar gitti, bölgeyi mercek altına aldı.

Diplomasi seçeneği masada olsa da alanda hala askeri gerginlik yaşanıyor. Bir tarafta Ukraynalı askerler diğer tarafta ise Rus ayrılıkçı milisler yer alıyor ve bölgede 2014 yılında ilan ettikleri sözde bağımsızlık bulunuyor.

Rusya ve Ukrayna arasında iplerin gerildiği Donbas'ta 2014'te başlayan çatışmaların ardından ateşkes sağlanmış olsa da bölgeden hala silah sesleri yükselmeye devam ediyor. TRT Haber ekibi, Donbas'ta Ukrayna askerlerinin kontrol noktasına gitti ve o bölgeyi mercek altına aldı. pic.twitter.com/2SLgsJRqmh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2022

"Donbas Ukrayna ekonomisinin adeta bir can damarıydı"

Ateşkes sağlanmış olsa da zaman zaman çatışmalar yine buradan yükseliyor.

Hem Ukrayna hem de Rusya için önemli olan Donbas Ukrayna ekonomisinin adeta bir can damarıydı. Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesinde kömür rezervinin 100 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Kiev’in gayrı safi milli hasılasının yüzde 20 si bu bölgeden sağlanıyordu.

Şu an bu bölgeye gelenler ve çatışma bölgelerinde yaşan vatandaşlar önce kontrol ediliyor ve ardından da akreditasyonları geçerli olduğu müddetçe de geçişlerine izin veriliyor.

- Diplomasi, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimi çözülebilecek mi?

- Donbas krizi nasıl aşılacak?



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Öcal, @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/ztqU8tYiQ7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2022

Ukrayna topraklarını ikiye ayıran Dinyeper nehrinin doğusunda özellikle Rus kökenliler çoğunlukta. Batıda ise Ukrayna ve Polonya kültürünün hakim olması nedeniyle bölgede hala Ukrayna'nın güney doğusunda bir gerginlik olduğu söylenebilir.

Ukrayna’nın doğusunda güneydoğusunda yaşanan ve Donbas bölgesindeki bu şiddetli çatışmaları sona erdirecek gelişme diplomasi ile çözülmesi bekleniyor. Bir taraftan Moskova ABD ile sık sık görüşürken bir taraftan da Vladimir Zelenskiy yine Avrupa Birliği NATO ve ABD ile görüşmelerini gerçekleştiriyor. Ancak bölgede hem gönüllüler hem Ukrayna askerleri yer alırken hem de karşı cephede Rus ayrılıkçı milisler bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığması bölgeyi daha da sıcak halde tutuyor.

Kamera: Mustafa Oğuz