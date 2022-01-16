Doktor Müge Kesen tarafından başkent Washington yakınlarında kurulan Retina ve Üveit Merkezi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan'ın katıldığı törenle açıldı.

Vitreoretinal hastalıklar ve göz içi inflamasyonu konularına odaklı merkez, çok disiplinli yaklaşım modeliyle Kuzey Virginia ve başkent Washington bölgesinde bu alandaki öncü tanı ve tedavi kurumlarından biri olmayı hedefliyor.

Kesen, bölgede ilk kez göz merkezi açan vitreoretianal cerrah olma özelliği taşıyor.