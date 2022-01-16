Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kanalın lisansı, Sudan meselesini meslek ilkelerine uygun olmayan şekilde ele aldığı, basın meslek ve ahlak ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Kanal yönetimine iletilen kararda, Hartum ofisinin ruhsatının 15 Ocak Cumartesi itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Al Jazeera Mubasher'in lisansının iptal edilmesine tepki gösterdi

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kanalın lisansının iptal edilmesinin kınandığı ve bu karardan geri adım atılmasının istendiği dile getirildi.

Hartum'daki ABD Büyükelçiliği de Twitter hesabından söz konusu karara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Al Jazeera Mubasher'in lisansının iptal edilmesinin, demokratik dönüşümün köşe taşlarından olan basın özgürlüğünde geriye doğru atılmış bir adım olduğuna işaret edildi.

Sudan makamları, 2019’da Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesi sonrasında 30 Mayıs 2019’da da 2 ay süreyle kanalın ruhsatını iptal etmişti.

Sudan'da 25 Ekim 2021'den bu yana askeri yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.