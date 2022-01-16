Belçika Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'nun bugün paylaştığı verilere göre, 6-12 Ocak'ta yapılan 614 bin 138 testin yüzde 30,15'ine denk gelen 185 bin 188 kişi pozitif çıktı.

Ülkede hafta başında hayata geçirilen uygulamada, pozitif vaka ile temas eden kişilerin, tam aşılı olmaları durumunda PCR testi verme zorunlulukları kaldırıldı. Bunun oranları etkilemesi bekleniyor.

Günlük vaka sayısında yüzde 42'lik artış

Belçika'da, 6-12 Ocak tarihlerinde günlük 24 bin 890 vaka ile yüzde 42'lik artışa tespit edildi.

5-11 Ocak verilere göre enfeksiyonların yüzde 86,4'ünü, hafif semptomlara sahip Omicron'un, geri kalanının ise daha patolojik Delta varyantının oluşturduğu düşünülüyor.

Belçika, Avrupa nüfusuna oranla COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Toplam 2,2 milyon vaka görülen 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkede, 28 bini aşkın kişi, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşılama oranının yüksek olduğu ülkede, nüfusun yüzde 76'sı tam aşılı. Ülkede yaşayanların yüzde 40'ı, takviye dozlarını da yaptırmış durumda. Belçika, aşılamanın hızlanmasıyla gevşettiği tedbirleri, 17 Kasım itibariyle aşamalı olarak sıkılaştırdı.