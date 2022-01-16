Almanya Chemnitz kenti polisinden yapılan açıklamada, gece 23.00 sıralarında çıkan yangında kundaklama şüphesi dahilinde çok yönlü soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı dernek başkanı Enis Sezgi, polisin kendisini araması sonucunda yangından haberdar olduklarını söyledi.

Posta kutusuna ırkçı karikatürler atılıyordu

Sezgi, avludaki inşaat malzemesi dolu konteyner ile çöp bidonlarının yanması sonucu is ve koku oluştuğunu, itfaiyenin bina içinde ne kadar kapı varsa kırdığını, bu nedenle caminin ibadete kapatıldığını vurguladı.

Yangının nasıl çıktığı konusunda henüz net bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Sezgi, caminin posta kutusuna zaman zaman İslam karşıtı ve domuz karikatürleri atılarak tehditler aldıklarına dikkat çekti.

Sezgi, olayın kundaklama, normal yangın ya da aşırı sağcı bir saldırı olup olmadığının yapılan soruşturma sonrası belli olacağını sözlerine ekledi.

“Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz”

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek’te yangın nedeniyle caminin kullanılamaz halde olmasından üzüntü duyduklarını ancak can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı.

Şimşek, camiye yeni atanan din görevlisinin henüz göreve başlamadığını vurguladı.

Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, yangına ilişkin Saksonya Emniyeti ile temasa geçildiğini, soruşturmanın yakından takip edildiğine değindi.

Yücekök, olayın bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istediklerini söyledi.