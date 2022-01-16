Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şeyh Raid Salah COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, COVID-19'a yakalandığını duyurdu.
Şeyh Salah, 13 Ocak Perşembe günü İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katıldığını hatırlattı.
Evine döndükten sonra soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri hissettiğini belirten Şeyh Salah, yapılan test sonucu COVID-19 teşhisi konulduğunu aktardı.
Uzun süre İsrail cezaevinde hapis yatan 63 yaşındaki Şeyh Salah, geçen ay serbest bırakılmıştı.
Etiketler: Filistin Devleti
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