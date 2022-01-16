Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da yaşlı adamın hatırladığı bomba 80 yıl sonra imha edildi
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'nın Zaragoza kentinde 80 yıl önce atılan ancak patlamayan bombanın yeri yaşlı bir adamın yardımıyla tespit edildi. Metal dedektörlerle yeri saptanan 50 kiloluk bomba imha edildi.
İspanya'nın Zaragoza kentinde 86 yaşındaki bir adam, çocukken yaşadığı kente atılan bombanın varlığını hatırlayınca olayı polise anlattı.
Polis, anlatılanlar üzerinden 80 yıl önce yaşanan olayın izini sürdü.
Yaşlı adamın çocukken yaşadığı bölgede bulunan patlamamış bombaya metal dedektörlerle yapılan tarama sonucu ulaşıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
1936-1939 yıllarında İspanya'yı yöneten diktatör Franco döneminde yaşanan iç savaş sırasında İtalya ordusunun attığı 50 kiloluk bomba 10 Ocak'ta imha edildi.
İspanyol polisi, bombanın imhasına ilişkin görüntüleri yayınladı.
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