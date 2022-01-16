Çin'de yetkililer bir basın toplantısında, Şien şehrinde düşük riskli olarak belirlenen bazı bölgelerde tecrit önlemlerinin kısmen veya tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Bu bölgelerde insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı bir süre evlerini terk etmelerine izin verildi.

[Fotoğraf: AP]

Yetkililerin koronavirüsün Delta varyantına bağladığı salgınının ardından Şien kenti 22 Aralık`ta sıkı bir karantinaya alındı.

13 milyonluk nüfusa sahip önemli bir turizm bölgesi olan Şien, geçen yıl Aralık ayından bu yana 2 binden fazla koronavirüs vakası bildirdi.

[Fotoğraf: AP]

Çin Cumartesi günü 65`i yurt içi olmak üzere 119 yeni vaka duyururken pandeminin başlangıcından bu yana 104 bin 864 koronavirüs vakası açıkladı.