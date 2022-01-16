Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Mali Cumhurbaşkanı Keita hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Mali'de mevcut askeri cunta tarafından devrilen eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başkent Bamako’da yaşamını yitirdi.
Ailesi, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
76 yaşındaki Keita’nın ölüm nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.
Etiketler: Afrika
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