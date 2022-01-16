Ukrayna'da, aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın da olduğu bazı bakanlık ve kurumların internet sitelerinin uğradığı siber saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor.



Teknoloji şirketi Microsoft, korsan yazılımın, fidye yazılımı şeklinde tasarlandığını ancak bunun fidye yazılımı değil, hedefteki cihazları çalışamaz hale getirme amacıyla yapıldığını vurguladı.

Kremlin sözcüsü iddiaları yalanladı



Microsoft, Ukrayna'yı dijital altyapının hedef alındığı konusunda da uyardı.

Ayrıca, saldırıdan etkilenen kuruluşların sayısının düşünülenden daha fazla olabileceğini açıkladı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya'nın siber saldırılarla hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.