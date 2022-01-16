Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Microsoft: Siber saldırı Kiev'in dijital alt yapısını hedef alıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hafta içinde Ukrayna hükümetini hedef alan siber saldırı ile ilgili, Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, korsan yazılımın cihazları çalışamaz hale getirmeyi amaçladığını ve saldırının kapsamının genişleyebileceğini aktardı.
Ukrayna'da, aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın da olduğu bazı bakanlık ve kurumların internet sitelerinin uğradığı siber saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor.
Teknoloji şirketi Microsoft, korsan yazılımın, fidye yazılımı şeklinde tasarlandığını ancak bunun fidye yazılımı değil, hedefteki cihazları çalışamaz hale getirme amacıyla yapıldığını vurguladı.
Kremlin sözcüsü iddiaları yalanladı
Microsoft, Ukrayna'yı dijital altyapının hedef alındığı konusunda da uyardı.
Ayrıca, saldırıdan etkilenen kuruluşların sayısının düşünülenden daha fazla olabileceğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya'nın siber saldırılarla hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.
Etiketler: Ukrayna
Sıradaki Haber
Filistin'in Nablus kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz