Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali'de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında hükümet sözcüsü Mohamed İbrahim Moalimuu yaralandı.
Somali resmi haber ajansı, saldırının başkent Mogadişu'da bir kavşakta düzenlendiğini duyurdu.
İntihar bombacısı, hükümet sözcüsü Mohamed İbrahim Moalimuu'nun aracının geçişi sırasında üzerindeki bombaları infilak ettirdi.
Saldırıda yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan hükümet sözcüsünün durumunun ağır olmadığı açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali
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