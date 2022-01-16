Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sırasında TOKİ tarafından yaptırılan toplu konut projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Arnavutluk’un Laç bölgesi, 2019 depreminden en fazla etkilenen bölgeydi. Depremin hemen ardından yardım için harekete geçen Türkiye’nin afetzedeler için hayata geçirdiği toplu konutlar, 10 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

Yaklaşık 73 bin metrekarelik inşaat alanı içerisinde 522 konut, 37 dükkan bulunuyor. Çocuk oyun parkı ve otopark alanları da bulunan proje kapsamındaki konutlar yeni sahiplerini bekliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeden yararlanacak hak sahipleri, evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Konutlar Türk mimarisine uygun olarak hazırlandı

Projede, çevre düzenlemesinden yangın söndürme sistemine bütün ayrıntılar düşünüldü.

TOKİ’nin inşa ettiği konutlar, Türk mimarisine uygun olarak hazırlandı. Ailelerin ihtiyaçlarına göre farklı daire tiplerine sahip konutların iç mekanlarında da yüksek kaliteli malzemeler kullanıldı.

Türkiye, proje ile bölgedeki altyapının gelişmesine de destek oldu.

Konutların inşasında kullanılan malzemenin büyük bölümü Türkiye’den götürüldü.

Salgın şartlarına karşın kısa sürede tamamlanan konutlar, depremzedelere çok daha modern şartlarda yaşam imkanı sunacak.

