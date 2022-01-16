Kediler kışın rengarenk lastikler içinde soğuktan korunuyor. Çevre dostu sanatçı İbrahim Abougendy, kediler için mobil barınaklar tasarlıyor.

"Kediler zor koşullarda yaşıyor. Küresel ısınma nedeniyle Mısır’da da bazı kentlerde kar yağdı. Biz de sokak kedilerini korumak için yuva hazırladık."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Her biri beş kediyi barındırabilecek ayrı bölmelere sahip bu barınaklar hem geri dönüştürülmüş ve termal olarak yalıtılmış araba lastiklerinden yapılıyor, hem de mobil oldukları için istenilen yere konulabiliyor.

Proje internet sitesi üzerinden de hizmet veriyor. İsteyenler bu küçük yuvaları yurt dışından sipariş verebiliyor ya da sokak hayvanları için bağışta bulunabiliyor.