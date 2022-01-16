Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.
Bakanlık, siber suçlarla mücadele polisi ve Ukrayna Güvenlik Güçlerinin ülkeye yönelik siber saldırıları incelemeye devam ettiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, elde edilen tüm kanıtlar, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret etti.
Ayrıca açıklamada, Moskova'nın hibrit savaşı sürdürdüğü aktarıldı.
Ukrayna'da 14 Ocak'ta Dışişleri'nin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.
Etiketler: Ukrayna Rusya Siber Saldırı
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