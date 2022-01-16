FBI Dallas bürosu, dün Teksas'ın Colleyville kentinde bir sinagogda 4 kişiyi rehin alan ve yaklaşık 11 saat sonra ölü ele geçirilen saldırganın kimliğini duyurdu.

Açıklamada, saldırganın, İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Ekrem isimli şahıs olduğu belirtildi.

Kanıt toplama ekibinin olaya ilişkin delilleri toplamaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, halihazırda olaya karışan başka bir kişi olmadığı kanaatinde olunduğu aktarıldı.

Teksas'taki rehine krizi

Teksas'ın Colleyville kentindeki bir sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest kalmıştı.

Saldırgan ölü ele geçirilirken saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.