Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çiftçilere saldırı düzenlendi.

Polis ve yerel halkın açıklamasına göre, sığır hırsızları bölge sakinlerine ateş açtı ve çiftçilere saldırdı.

Olayda 53 kişi hayatını kaybederken, eyalette güvenlik önlemleri artırıldı.

Bölgede okullar da basılıyor

Bölgede yıllardır silahlı çeteler, köyleri yağmalıyor, evleri yakıyor ve hayvanları çalıyor.

Silahlı çeteler son zamanlarda fidye için okulları basmaya ve öğrencileri de kaçırıyor.