Dünya
AA 19.10.2025 04:26

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 7 asker hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 7 asker hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesindeki askerlere saldırı düzenledi.

Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Nijerya Terör Saldırısı
