TRT Haber 18.10.2025 17:38

Refah Sınır Kapısı, Pazartesi günü yeniden açılacak

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Gazze'ye Mısır üzerinden geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı'nın Pazartesi günü yeniden açılacağını açıkladı.

Refah Sınır Kapısı, Pazartesi günü yeniden açılacak

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın Pazartesi yeniden açılacağını açıkladı.

Büyükelçilik, Mayıs 2024'ten bu yana büyük ölçüde kapalı olan sınır kapısının, Mısır'da ikamet eden Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazla kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze büyük bir enkaza döndü.

Son Dakika Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Mısır
