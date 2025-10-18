Çok Bulutlu 20ºC Ankara
Dünya
AA 18.10.2025 16:58

Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi 47 kez ihlal ederek 38 kişiyi öldürdü

İsrail'in, Gazze'de varılan ateşkesi 47 defa ihlal ettiği ve bu saldırılarda 38 Filistinlinin öldüğü, 143 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi 47 kez ihlal ederek 38 kişiyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana 47 ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

"Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı dile getirildi.

Gazze'nin tamamında bu ihlallerin kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları durdurma taahhüdüne uymadığı ve Filistin halkını katletme ve terörize etme politikasını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin ilanından bu yana devam eden bu ihlaller nedeniyle 38 kişinin öldüğü, 143'ünün yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116’ya çıktı
