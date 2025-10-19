Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 04:24

Ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail, Tubas kentine saldırı başlattı

İşgalci İsrail güçleri, ateşkesi ihlal ederek buldozerler eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenleyerek geniş çaplı saldırı başlattı. Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail, Tubas kentine saldırı başlattı
[Fotograf: AA]

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusundan büyük bir güç buldozerlerle Tubas kentine baskın düzenledi.

Haberde, iki buldozer eşliğinde ek takviye kuvvetlerin bölgeye geldiği ve Tubas kentine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi 47 kez ihlal ederek 38 kişiyi öldürdü
Katil İsrail, Gazze'de ateşkesi 47 kez ihlal ederek 38 kişiyi öldürdü

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad ise "İşgal ordusu şehre geniş çaplı askeri saldırı başlattı, kentin güney girişini toprakla kapattı ve şehir merkezinde buldozerlerle kazı yapıyor." ifadesini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'e bağlı birliklerin, keskin nişancılar eşliğinde kentin mahallelerine konuşlanarak çok sayıda eve baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin olduğu bölgede bir kişinin patlayıcı attığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkesi açıkça ihlal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:34
Yokuş aşağı inen sürücü 8 araca çarptı
04:26
Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 7 asker hayatını kaybetti
03:24
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
03:26
İstanbul'da tefecilik soruşturması: 3 tutuklama
03:21
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Moskova'da konser verdi
01:54
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yoldan çıktı
İETT otobüsü yoldan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ