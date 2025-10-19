Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 00:54

Hamas: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkesi açıkça ihlal etti

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkes anlaşmasını ve ara bulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Hamas: Netanyahu, Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararıyla ateşkesi açıkça ihlal etti
[Fotograf: AA]

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmaması" talimatı vermesiyle ilgili olarak Hamas'tan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli kapalı tutulmasının, yaralı ve hastaların çıkışını, enkazdaki kişilerin aranması için gerekli özel ekipmanların ve cesetleri teşhis etme konusunda uzmanlaşmış ekiplerin girişinin engellenmesinin cesetlerin (İsrailli esirler) bulunması ve teslim edilmesi işlemini geciktireceği kaydedildi.

İsrail'in, ateşkesin imzalanmasından bu yana gerçekleştirdiği 47 ihlalde 38 kişinin ölümüne, 143 kişinin yaralanmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in sınır kapısını açmama kararıyla da ateşkes anlaşmasını ve ara bulucular ile garantörlere verdiği taahhütleri açıkça ihlal ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye uyguladığı ablukayı sürdürme niyetini ortaya koyduğu anlatıldı.

"Savaş suçlusu Netanyahu'nun, anlaşmayı bozmak ve verdiği taahhütlerden kaçmak için bahaneler uydurduğu" aktarılan açıklamada, ara bulucular ile garantörlere, Refah Sınır Kapısı'nı açması ve anlaşmanın tüm maddelerine uyması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtilmişti.

Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edilmişti.

ETİKETLER
Hamas Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
Refah Sınır Kapısı, Pazartesi günü yeniden açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:54
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
01:47
Bakan Fidan: KKTC’de düzenlenecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum
23:32
Bursa'da göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
22:57
Bakan Uraloğlu: Kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik
22:16
Türkiye'nin 25 insani yardım tırı Gazze için Refah Sınır Kapısı'na hareket etti
01:53
Mersin'de doğal gaz hattında yangın çıktı: 2 yaralı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü yoldan çıktı
İETT otobüsü yoldan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ