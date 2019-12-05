Korsanlar tarafından Hong Kong bandıralı bir petrol tankerinden kaçırılan mürettebattan 1'inin Türk, 18'inin ise Hindistanlı olduğu aktarıldı.

Kaçırılan Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili güvenlik nedeniyle bilgi verilmedi.

Nijerya'nın Gine Körfezi'ndeki Bonny Adası açıklarında 3 Aralık'ta saldırıya uğrayan tankerin, Yunan nakliye şirketi Navios Tanker Management'a ait olduğu öğrenildi. Kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından fidye için adam kaçırma olaylarına sıklıkla rastlanıyor. Son olarak temmuzda korsanlar, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak mürettebattan 10'unu kaçırmıştı.

Kaynak: AA