Dünya

Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

05 Aralık 2019 Perşembe 22:05 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 22:11

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Olayla ilgili 1 şoför gözaltına alındı.