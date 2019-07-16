Dünya
Nijerya'da 10 Türk vatandaşı kaçırıldı
16 Temmuz 2019 Salı 14:17 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 14:35
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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