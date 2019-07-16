Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı.

Halid el-Meşri burada yaptığı konuşmada, "Türk halkının, demokrasi bilincine, sivil devlet ilkesine olan bağlılığına ve FETÖ tarafından kurulan komployu akamete uğratmasına duyduğu hayranlığı" ifade eden Meşri, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yönelik saldırılarına işaret ederek Libya'nın da şu an aynı komploya maruz kaldığını kaydetti.

Halid el-Meşri, Trablus'a saldıran milis güçleri destekleyenlerle terör örgütü FETÖ'yü destekleyenlerin aynı kişiler olduğunu belirterek, "Her kim Fetullah Gülen terör örgütünün arkasındaysa, Trablus’a saldıran Kerame (Onur) terör örgütünün arkasındakilerde aynı kişiler. Fetullah Gülen terör örgütü ile Arif Nayed arasındaki özel ilişkiyi çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede özgürlük karşıtı hareketlere Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiğini aktararan Meşri sözlerine şöle devam etti:

"Arif Nayed’in bu terör örgütüyle ilişkisi çok güçlü. Biz bu iki terör örgütüne kimin destek verdiğini ve finanse ettiğini çok iyi biliyoruz. Destek verenlerin başında Birleşik Arap Emirlikleri geliyor, özel olarak ise Abu Dabi Emirliği. Bunlar özgürlük düşmanı ve her ülkede maşaları var. Türk halkını bu komploya karşı başarılı olduğu için tebrik ediyorum. Şehitlerinize Allah’tan rahmet diliyorum ve diyorum ki biz de Trablus’ta aynı savaşı veriyoruz. Biz de halkımıza özgürlük ve zafer vadediyoruz. Bu şer odakları nasıl ki İstanbul’da yenilgiye uğratıldıysa, Trablus önlerinde de Libya'da da Allah’ın izniyle yenilecekler. Abu Dabi’deki yöneticilerin çabalarına rağmen, özgürlük bütün İslam ülkelerinde tekrar hayat bulacak"

Arif Nayed, uzun bir dönem Libya'nın BAE Büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra ülkesine döndü. Nayed, elinde bulundurduğu medya kuruluşları ile birlikte Trablus'a saldıran Halife Hafter milislerine destek veriyor.

Kaynak: TRT Haber