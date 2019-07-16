ABD Başkanı Donald Trump, farklı etnik kökenden gelen dört kadın parlamenteri hedef aldı. Onların ülkelerine dönmesi gerektiğini yazdı. Trump, bu mesajı nedeniyle yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla suçlandı.

Trump, "Kendi ülkelerinin hükümetleri tam bir felaketken, ABD halkına hükümetimizin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Neden geldikleri yere dönüp oraların düzeltilmesine yardımcı olmuyorlar?" dedi.

Trump'a ırkçılık yaptığı eleştirileri yükselirken, Twitter Trump'ın mesajının silinmeyeceğini, kuralların ihlal edilmediğini açıkladı.

Twitter sadece birkaç hafta önce nefret söylemi içeren mesajların engellenmesini içeren yeni kurallarını duyurmuştu.

Kaynak: Independent