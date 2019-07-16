Türk-Amerikan ilişkileri ABD'nde ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Washington’daki etkili düşünce kuruluşlarından Türk Miras Vakfı’nın düzenlediği panele Amerikalı uzmanlar ve eski devlet görevlilerinin yanısıra bazı misyon temsilcileri de katıldı.

Panelin açılışında konuşan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, FETÖ’nün yalnız Türk demokrasisi değil ABD için de tehdit olduğunu kaydetti.

Panelin moderatörlüğünü yapan Killing Ed belgeselinin yönetmeni Mark Hall da FETÖ’yü Amerikan eğitim sistemine zarar veren, paralarını çalan ve müttefik ülkeye zarar veren bir yapı olarak tanımladı.

Emekli Orgeneral Ergin Saygun ise son dönemde yaşanan S-400 gerginliği üzerinden Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Sorunun S-400’lerden büyük olduğunu kaydeden Saygun, Türkiye S-400'lerden vazgeçtiğinde diğer bazı haklarından da vazgeçmesinin bekleneceğini söyledi.

Orgeneral Saygun, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması konusunun 10 yıl önce de Kongre’nin gündemine geldiğini hatırlattı.

Türkiye’nin Ortadoğu’da etkili bir güç olmasını engellemek için İsrail’in baskıları ile F-35 programından çıkarılmak istendiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi eski üyesi Edward Whitfield da, FETÖ elebaşı Gülen’in iki ülke arasındaki anlaşma gereği iadesinin gerektiğini ifade etti. Ancak konunun siyasi olduğunu vurguladı.

Kaynak: TRT Haber