Yetkililerden alınan bilgiye göre, Nijer, Çad'dan Mali'ye nöbet değişimi için giden 1400 kişilik askeri birliğin ülke hava sahasını kullanmasını engellendi.

Bunun üzerine askerler, başkent Encemine'ye geri döndü.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.

Bugüne kadar 230'dan fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Mali, 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi tarafından yönetiliyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun, Mali’ye 500 asker gönderdiği bildirilmişti.

Batılı ülkeler, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti.