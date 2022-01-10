Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle eleştirilen Blair yeniden gündemde. İngiltere'de Blair'a verilen "şövalyelik" unvanının geri alınması için başlatılan imza kampanyasını destekleyenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Bu kapsamda Arap yazarlar da kaleme aldıkları köşe yazılarıyla karara tepki gösterenler arasında yer aldı.

"İngiltere savaş suçlusunu ödüllendiriyor"

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi yazarlarından Said Muhammed, "İngiltere savaş suçlusunu ödüllendiriyor" başlıklı makalesinde Blair'ı "devlet adamı kılığında bir savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Blair'ın milyonlarca kişinin kaybından asla pişmanlık duymadığını, siyasi olarak mümkün olsaydı, çatışmayı İran'a kadar genişletmeyi planladığına dair kanıtların olduğunu kaydeden Muhammed, "Kraliçe'nin Blair'ı ödüllendirmesi, İngiliz halkına ve ölüme gönderdiği askerlerin ailelerine bir tokat, Irak ve Afganistan başta olmak üzere güney halklarına ihanettir" ifadelerini kullandı.

"İmza kampanyası, Blair'ın politikalarına yönelik halk tepkisini gözler önüne serdi"

Londra merkezli Ray el-Yevm gazetesinden Saad Naci Cevad ise bu olayın, İngiliz hükümetinin ve resmi yaklaşımının sömürge politikasından memnun olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yazısında, "İmza kampanyasının, şövalyelik unvanının geri alınması konusunda başarılı olması beklenmiyor. Ancak bu kampanya, Blair'ın politikalarına yönelik halkın öfkesinin boyutunu gözler önüne serdi" ifadelerine yer veren Cevad, suçluları ödüllendirmek yerine, özür dilenmesi ve mağduriyetlerin tazmin edilmesi gerektiğini kaydetti.

Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.