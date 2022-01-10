Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: KGAÖ birlikleri Kazakistan'ın egemenliğine saygı duymalı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'a giden çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü'nün (KGAÖ) ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'daki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.
Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kazakistan'ın birçok şehrinde ortaya çıkan şiddetin kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.
Kazakistan'ın egemenliğine saygı çağrısı
Kazakistan'ın davetiyle çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan yabancı askeri güçlerin ülkeye konuşlandığı hatırlatılan açıklamada, birliklerin Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyması ve ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın Kazakistan'daki vatandaşlarının çıkarlarını korumaya devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Kazakistan Rusya Ukrayna
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