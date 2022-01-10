Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'daki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kazakistan'ın birçok şehrinde ortaya çıkan şiddetin kınandığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilendi.

Kazakistan'ın egemenliğine saygı çağrısı

Kazakistan'ın davetiyle çoğunluğu Rus birliklerinden oluşan yabancı askeri güçlerin ülkeye konuşlandığı hatırlatılan açıklamada, birliklerin Kazakistan'ın egemenliğine saygı duyması ve ülkede kalmak için belirlenen süreyi geçirmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Kazakistan'daki vatandaşlarının çıkarlarını korumaya devam edeceği kaydedildi.