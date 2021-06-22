ABD'nin New York şehrinde son aylarda suç olaylarındaki artış korkutuyor. New York Polis Departmanı birbiri ardına suç görüntüleri yayınlıyor.

Şehrin ortasında çevreye rastgele ateş eden saldırganlar, yaşlılara uygulanan şiddet ve çocukların şans eseri kurşunların hedefi olmadığı anlar gibi kan dondurucu görüntüler servis ediliyor.

Silahlı saldırılar yüzde 75 arttı

Güpegündüz kalabalığın ortasında gerçekleşen silahlı saldırıların çoğu Manhattan adasında Bronx semtinde yaşanıyor.

New York Polisi, Mayıs'ta silahlı saldırıların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artış gösterdiğini açıkladı.

New York metrosunda suç olayları geçen yıla göre yüzde 100 arttı.

Artan evsiz sayısı, işsizlik, şehrin tenhalaşması...

Şiddeti tırmandıran sebeplerse birkaç başlık altında sıralanıyor:

Salgın döneminde şehrin tenhalaşması, yüksek işsizlik oranı, artan evsiz sayısı, akıl sağlığı problemi yaşayanların sayısındaki artış suç oranının artışını tetikliyor.

New York Polis Departmanı, kefaletle serbest kalmanın kolaylaştırılmasının suç olaylarını artırdığını polise yönelik saldırılarda da artış olduğuna dikkati çekti.