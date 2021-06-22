Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pakistan'da toprak kayması: 3 ölü
Pakistan'ın Haripur kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Toprağın altında kalan ve yaklaşık 250 kişinin çalıştığı kırma tesisinin çökmesi sonucu çok sayıda işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması nedeniyle çökme yaşanan kırma tesisinde birçok kişi ve çok sayıda araç enkaz altında kaldı. Tesisin üstüne düşen dev kayalar ise iş makinelerine zarar verdi.
Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeyi güvenlik kordonuna altına alan Haripur polisi, kurtarma görevlileri dışında hiç kimsenin tesise girmesine izin vermiyor.
Bölge sakinleri tarafından yapılan açıklamada, tesiste yaklaşık 200-250 kişinin çalıştığı ve hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Pakistan
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