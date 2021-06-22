Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Haripur kentinin Khanpur kasabasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle çökme yaşanan kırma tesisinde birçok kişi ve çok sayıda araç enkaz altında kaldı. Tesisin üstüne düşen dev kayalar ise iş makinelerine zarar verdi.

Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeyi güvenlik kordonuna altına alan Haripur polisi, kurtarma görevlileri dışında hiç kimsenin tesise girmesine izin vermiyor.

Bölge sakinleri tarafından yapılan açıklamada, tesiste yaklaşık 200-250 kişinin çalıştığı ve hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.