Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı tebriği
[Fotoğraf: AA]
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.
Etiketler: Ersin Tatar KKTC Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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