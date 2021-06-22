Almanya'nın başkenti Berlin, 1 buçuk yıl aradan sonra ikinci kez Libya Konferansına ev sahipliği yapacak ve konferans bu kez Dışişleri Bakanları düzeyinde olacak.

2'nci Libya Konferansında ülkedeki barış çabalarında kaydedilen ilerleme ve istikrarın sürdürülebilmesi için atılacak adımlara odaklanılacak.

24 Aralık’ta yapılması planlanan Libya'daki seçimlerin hazırlıkları masada olacak.

Ulusal uzlaşı gündeme gelecek

Ateşkes anlaşmasında yer alan yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya’dan çekilmesi konusunun öne çıkması bekleniyor.

Libya hükümeti, konferansta ulusal uzlaşı ve ordunun birleştirilmesini de gündeme getirecek.

Bakan Çavuşoğlu katılacak

Libya Konferansında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

Çavuşoğlu'nun toplantıya katılımına ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır." denildi.

Geçen yıl liderler düzeyinde

Almanya ilk olarak geçen yıl liderler düzeyinde Libya Konferansına ev sahipliği yapmıştı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.

Konferansta oluşturulan yol haritasının, Birleşmiş Milletler’in barış çabalarına katkı sunması hedeflenmişti.