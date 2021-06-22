ABD'nin İran resmi ajansına ait bazı internet sitelerine erişim engeli koyduğu iddia ediliyor.

ABD'nin erişim engeli koyduğu internet siteleri arasında, İngilizce yayın yapan Press TV ile Arapça yayın yapan Al Alamve Yemen'deki Husilere ait Al Mesire kanallarının internet siteleri de var.

FBI logolu uyarı

Kullanıcılar bu sitelere girdiklerinde bir uyarı ile karşılaşıyorlar.



Uyarıda ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ile ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosunun logoları yer alıyor.

Resmi açıklama yapılmadı

Nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların "el koyma" hakkını verdiği bilgisi veriliyor.

Konuya ilişkin Washington'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.