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Dünya
AA 30.10.2023 04:37

New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı

ABD'nin New York eyaletinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılan dijital ilan kamyonları dolaştırıldı.

New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı
[Fotograf: AA]

AK Parti ABD Temsilciliği ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, Cumhuriyet'in ilanının 100. dönümünde dijital ilan kamyonları Manhattan sokaklarında gün boyu tur atarken, Times Meydanı'ndaki panolarda da Türk bayrağı ve Atatürk'ün görselleri yer aldı.

Sabit ve hareketli tanıtım görsellerinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz

New York'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayraklı kamyonlar tur attı

" ifadesine yer verildi.

 

AK Parti ABD Temsilcisi Halil Mutlu,  Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Başta anavatanımız Türkiye, ABD ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." diyen Mutlu, 100 yılını dolduran Cumhuriyet'in sevincini ABD'deki Türk vatandaşları ve Amerikalı dostlarla paylaşmak için böyle bir tanıtım gerçekleştirdiklerini belirtti.

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ABD 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı
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